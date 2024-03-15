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«Сыграют два чемпиона». В «Реале» отреагировали на результаты жеребьёвки 1/4 финала ЛЧ

«Сыграют два чемпиона». В «Реале» отреагировали на результаты жеребьёвки 1/4 финала ЛЧ
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Директор по институциональным связям мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо, представляющий клуб на жеребьёвке 1/4 финала Лиги чемпионов, отреагировал на её результаты, согласно которым «сливочным» предстоит сыграть с «Манчестер Сити».

«Мы два чемпиона и прекрасно знаем друг друга. Нас ждут два потрясающих матча. Надеюсь, команда сможет добиться хорошего результата на выезде.

У «Реала» много достоинств, мы посмотрим, кто окажется сильнее. Все игроки хотят принять участие в этих матчах и очень хотят проявить себя.

Все команды, которые приезжают сюда, сильны. В конце концов, исходы этих двух встреч может решить любая деталь. Каждая из представленных восьми команд может выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Бутрагеньо Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Мадриде 9 апреля, ответная игра пройдёт в Манчестере 16 апреля.

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