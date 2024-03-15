Агент: своим выступлением за «Карабах» Лунёв привлёк интерес всей футбольной России

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, поделился мнением об уровне игры своего клиента, который он продемонстрировал в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

«Игра Андрея Лунёва была стабильной на протяжении 10 матчей в Лиге Европы, без каких-либо падений по уровню футбола. В прошедшей игре с «Байером» Андрей держал свой уровень, как всегда. У Лунёва были ошибки, как у многих футболистов «Карабаха», но они не привели к пропущенным голам. В остальном Андрей показал качественный футбол, играл уверенно ногами, на выходах, самоотверженно, и всё, что летело в створ, было отбито. В пропущенных голах вряд ли есть вина Андрея.

Мне кажется, что вся футбольная Россия следила за «Карабахом». Андрей как единственный российский футболист в «Карабахе» своим выступлением привлёк интерес всей футбольной России. Вот что может сделать один футболист для дружбы между народами.

«Карабах» не ставил «автобус», команда играла душой и показывала атакующий футбол, насколько могла. Команда забила «Байеру» четыре мяча за две игры, но, к сожалению, по сумме встреч проиграла. И этим самым команда в себя влюбила российских болельщиков. Мне кажется, что до того момента, как в команду пришёл Лунёв, о «Карабахе» не много кто знал, не считая российских специалистов. На сегодняшний день эту команду знают все в России и Европе, ей аплодируют. Это большой шаг для клуба из Азербайджана», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.