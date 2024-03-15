Гвардиола — о жеребьёвке ЛЧ: похоже на традицию — 3 года подряд играть с королями турнира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником английского клуба стал мадридский «Реал».

«У нас нет другого варианта. Это похоже на небольшую традицию — три года подряд играть с королями турнира. Надеюсь, мы приедем в хороший момент. Жеребьёвку нельзя контролировать, если люди говорят, что она лёгкая, то это потому, что они хотят подорвать уверенность соперников. Второй матч дома — это то, что есть», — приводит слова Гвардиолы One Football.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.