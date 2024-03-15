Игорь Акинфеев ответил на вопрос, пожмёт ли руку Веллитону при встрече

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, пожмёт ли он руку бывшему нападающему столичного «Спартака» Веллитону, во время столкновения с которым в 2011 году он получил разрыв крестообразной связки.

«Я бы хотел посмотреть на человека, которому кто-то, образно говоря, сломает ногу. Он ему что, спасибо скажет? Я понимал, что у меня вторая травма крестообразной связки. Да, это было некрасиво, переборщил. Но у меня карьера могла закончиться в тот момент. Это были понятные человеческие эмоции.

Пожму ли руку Веллитону? А почему нет? У меня никакой обиды на него нет, я бы ему ничего не высказал. Надо быть выше всех этих моментов, быть собой, настоящим», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.