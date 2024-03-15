Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев ответил на вопрос, пожмёт ли руку Веллитону при встрече

Игорь Акинфеев ответил на вопрос, пожмёт ли руку Веллитону при встрече
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, пожмёт ли он руку бывшему нападающему столичного «Спартака» Веллитону, во время столкновения с которым в 2011 году он получил разрыв крестообразной связки.

«Я бы хотел посмотреть на человека, которому кто-то, образно говоря, сломает ногу. Он ему что, спасибо скажет? Я понимал, что у меня вторая травма крестообразной связки. Да, это было некрасиво, переборщил. Но у меня карьера могла закончиться в тот момент. Это были понятные человеческие эмоции.

Пожму ли руку Веллитону? А почему нет? У меня никакой обиды на него нет, я бы ему ничего не высказал. Надо быть выше всех этих моментов, быть собой, настоящим», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать?» Большое интервью с Акинфеевым
Эксклюзив
«Завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать?» Большое интервью с Акинфеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android