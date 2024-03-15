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Женский «Зенит» объявил о переходе двух футболисток сборной Коста-Рики

Женский «Зенит» объявил о переходе двух футболисток сборной Коста-Рики
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Пресс-служба женского футбольного клуба «Зенит» в своём телеграм-канале объявила о переходе двух костариканских игроков. Состав сине-бело-голубых пополнила полузащитница Присцила Чинчилья (на фото слева) и нападающая Каталина Эстрада (на фото справа).

Обе футболистки выступают за сборную Коста-Рики. Эстрада в 2018 году дебютировала в сборной до 20 лет, а в 2021-м была вызвана в основную национальную команду своей страны и попала в заявку сборной на чемпионате мира — 2023, проходившем в Австралии и Новой Зеландии. В 2023-м переехала в Мексику, где играла за «Крус Асуль».

Чинчилья в 15 лет дебютировала за сборную и забила гол в матче с Мексикой. Полузащитница также выступала на женском чемпионате мира в 2023 году, где выходила с первых минут в матчах с Испанией, Японией и Замбией. В 2023 году она стала игроком мексиканского футбольного клуба «Пачука»

В клубе из Санкт-Петербурга Каталина будет выступать под 22-м номером, а Присцила – под 77-м.

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