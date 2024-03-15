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Тренер «Реала» Анчелотти: в нашей паре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» нет фаворита

Тренер «Реала» Анчелотти: в нашей паре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» нет фаворита
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результаты 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

«Фаворит пары? У каждого своё мнение. Лично для меня пара очень ровная и фаворита в ней нет. Матча-реванша не будет. Это шанс выйти в полуфинал, не более (в минувшем сезоне в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счётом 4:0. — Прим. «Чемпионата»).

Нам всё равно, что ответный матч будет на выезде. Это сложный соперник, но в четвертьфинале по-другому и быть не может. Если ты хочешь выиграть соревнование, то должен побеждать лучших. Может быть, «Манчестер Сити» и лучше, но мы должны увидеть это на поле. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то обязаны побеждать «Сити», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Мадриде 9 апреля, ответная игра пройдёт в Манчестере 16 апреля.

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