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Зиньковский: удивился, увидев фото газона на стадионе «Спартака», — сейчас поле хорошее

Зиньковский: удивился, увидев фото газона на стадионе «Спартака», — сейчас поле хорошее
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Крайний нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский оценил качество газона на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене».

«На поле песочка много (улыбается). Но это везде так — это нормально для нынешнего времени года в нашей стране. Видел фотки газона, который был до на «Лукойл Арене» — удивился. Но сейчас поле было хорошее», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел», который изначально должен был состояться на «Лукойл Арене», был перенесён в «Лужники», поскольку качество его газона не соответствовало требованиям лиги. Красно-белые уступили «Факелу» со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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