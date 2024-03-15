Зиньковский: удивился, увидев фото газона на стадионе «Спартака», — сейчас поле хорошее

Крайний нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский оценил качество газона на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене».

«На поле песочка много (улыбается). Но это везде так — это нормально для нынешнего времени года в нашей стране. Видел фотки газона, который был до на «Лукойл Арене» — удивился. Но сейчас поле было хорошее», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел», который изначально должен был состояться на «Лукойл Арене», был перенесён в «Лужники», поскольку качество его газона не соответствовало требованиям лиги. Красно-белые уступили «Факелу» со счётом 0:2.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.