«Мы знаем, насколько хорош Мбаппе». Игрок «Барселоны» Араухо — о жеребьёвке 1/4 финала ЛЧ

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о нападающем Килиане Мбаппе, выступающем в «ПСЖ», против которого сине-гранатовым предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Он [Мбаппе] отличный соперник и прекрасный игрок. На мой взгляд, на сегодняшний день он самый непредсказуемый футболист, когда речь заходит об игре один в один. Ещё не знаю, на какой позиции буду играть в этом матче, но мы прекрасно знаем, насколько он хорош, как футболист.

Также у них есть Усман [Дембеле], который раньше выступал здесь и который тоже хорош при игре один в один. Мы постараемся противостоять им и показать свой лучший футбол», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 10 апреля в Париже, ответная игра — 16 апреля в Париже.