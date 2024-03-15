«Локомотив» сообщил о результатах медицинского обследования Тикнизяна

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян избежал серьёзной травмы, полученной в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1 (по пен. 6:7)). Напомним, Тикнизян был заменён из-за повреждения на 60-й минуте.

«Медицинское обследование Наира Тикнизяна выявило незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра. Из-за травмы защитник пропустит мартовский сбор национальной команды Армении.

В ближайшее время планируются занятия по индивидуальной программе с целью скорейшего возвращения в строй. Наир, желаем здоровья и ждём твоего восстановления!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что футболист пропустит ближайший сбор армянской национальной команды.