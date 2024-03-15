Мать экс-игрока «Баварии» Боатенга: мой сын уже много лет жестоко обращается с женщинами

Была обнародовано письмо Мартины Боатенг, являющейся матерью экс-защитника «Баварии» и сборной Германии Жерома Боатенга, которое она в 2021 году отправила адвокату футболиста, представляющего его интересы в ходе разбирательства по делу, в котором игрок обвинялся в домашнем насилии. Сегодня, 15 марта, часть содержания этого письма опубликовал Spiegel.

«В течение многих лет мой сын жестоко обращается с женщинами, как в психологическом, так и в физическом отношении. Теперь Касия Ленхардт покончила с собой, а он всё ещё не хочет нести ответственность за последствия своего поведения», — цитирует часть этого письма Spiegel.

Напомним, ранее Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства своей бывшей девушки Касии Ленхардт, чьё тело было обнаружено в 2021 году. Также футболист был обвинён в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер.

Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год.