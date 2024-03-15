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Тен Хаг рассказал о состоянии травмированных игроков «Юнайтед» перед матчем с «Ливерпулем»

Тен Хаг рассказал о состоянии травмированных игроков «Юнайтед» перед матчем с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил о состоянии ранее травмированных нападающего Расмуса Хойлунда, центрального защитника Гарри Магуайра и правого защитника Аарона Ван-Биссаки в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем», который состоится 17 марта.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это была хорошая неделя, данные игроки вернулись к тренировкам. Сегодня все они принимали участие в тренировочном процессе. Но нам нужно посмотреть, как они будут чувствовать себя завтра, однако пока что всё выглядит хорошо», — приводит слова тен Хага журналист Роб Доусон в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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