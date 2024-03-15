Тен Хаг рассказал о состоянии травмированных игроков «Юнайтед» перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил о состоянии ранее травмированных нападающего Расмуса Хойлунда, центрального защитника Гарри Магуайра и правого защитника Аарона Ван-Биссаки в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем», который состоится 17 марта.

«Это была хорошая неделя, данные игроки вернулись к тренировкам. Сегодня все они принимали участие в тренировочном процессе. Но нам нужно посмотреть, как они будут чувствовать себя завтра, однако пока что всё выглядит хорошо», — приводит слова тен Хага журналист Роб Доусон в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.