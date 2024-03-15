Александр Хаджи рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о том, что необходимо сделать красно-белым для того, чтобы победить «Зенит» в полуфинале Фонбет Кубка России.

«Если «Спартак» проявит характер так же, как тогда играли в Питере, то будет хорошо. На игру с «Факелом» команда вышла разобранная. Непонятно, что случилось. «Зенит» — хороший раздражитель для «Спартака». Если смотреть по таблице, то красно-белым сложно будет бороться за чемпионство, но Кубок нужно завоёвывать.

У «Зенита» очень сыгранная команда и футболисты качественные. Если красно-белые проявят силу и прибавят немножко мастерства, то должны выиграть.

В Москве «Спартаку» надо обязательно побеждать, потому что в Питере всегда сложно играть. Каждый футболист должен выложиться на 100% и не щадить себя. Выиграть можно только за счёт мужества. Плюс ко всему удача должна быть на стороне. Если брать отдельно мастерство футболистов, то визуально кажется, что петербуржцы посильнее в техническом плане. У красно-белых должна проявиться сила воли, тогда результат будет положительный.

Важно помнить, что многое зависит от болельщиков. Намного повышается шанс, когда полные трибуны болеют за тебя, ведут, несут вперёд. Это поднимает спартаковский дух, который помогает команде занимать высокие места», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.