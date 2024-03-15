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Представитель Дзюбы: чисто статистически Артём был одним из лучших в игре с «Балтикой»

Представитель Дзюбы: чисто статистически Артём был одним из лучших в игре с «Балтикой»
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Леонид Гольдман, который представляет интересы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, прокомментировал не забитый форвардом пенальти в послематчевой серии в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Напомним, основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«Понятно, что пенальти — это лотерея. Все переживали и хотели, чтобы и Дзюба его забил, и Сергей Пиняев. И в основное время команда могла всё решить, но случилось как случилось. Очевидно, что все были расстроены, Артём, конечно, тоже.

Чисто статистически Артём был одним из лучших на поле, все выкладки об этом говорят. У него больше всего выигранных единоборств в команде, по технико‑тактическим действиям он в топ‑3 и первый среди атакующих игроков. Поэтому вдвойне обидно, что, несмотря на неплохой в целом для себя матч, случилась такая досадная неудача в серии пенальти», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Железнодорожники продолжат своё выступление в турнире на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Соперником красно-зелёных стал екатеринбургский «Урал». Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 18 матчах в чемпионате России, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

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