Пирс Морган предсказал победителя ЛЧ после жеребьёвки

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Журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Арсенал» выиграет. Мы победим «Баварию», обыграем «Ман Сити» в полуфинале, а затем победим «Барсу» в финале. Легко», – написал журналист у себя в соцсетях.

Напомним, 15 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Восемь лучших команд европейского футбола нынешнего сезона узнали своих следующих соперников.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры состоятся 16 и 17 апреля 2024 года.