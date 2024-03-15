Бителло: не ошибся, отправившись в Россию. Я действительно счастлив в «Динамо»

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло поделился эмоциями от игры в составе московского клуба.

«Как и все игроки из Латинской Америки, я мечтал уехать играть в другой чемпионат, в Европу, и считаю, что не ошибся, отправившись в Россию. Адаптация прошла хорошо. Сейчас я помогаю команде, забиваю голы, много двигаюсь, отдаю голевые передачи, отрабатываю в обороне. Я действительно очень счастлив находиться в «Динамо»!» — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 18 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Ростовом». Матч состоится 30 марта и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.