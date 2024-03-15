Четвёртый игрок перешёл из «Локомотива» в дзержинский «Арсенал»

19-летний полузащитник Данила Годяев подписал новый контракт с московским «Локомотивом» и перешёл в белорусский «Арсенал» на правах аренды, сообщает пресс-служба российского клуба в телеграм-канале. Соглашение футболиста с командой из Дзержинска рассчитано до конца 2024 года.

Напомним, в Беларуси всё ещё открыто трансферное окно. За последние недели ещё три футболиста железнодорожников также пополнили состав дзержинского «Арсенала». Защитник Михаил Погостнов и нападающий Дмитрий Радиковский будут выступать за белорусский клуб на правах аренды, а полузащитник Вадим Арутюнян — на правах свободного агента.

«Арсенал» занял первое место по итогам прошлого сезона Первой лиги и теперь выступит в высшем дивизионе страны.