Представитель Дзюбы: Артём — человек с железной силой воли и характером

Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман высказался об умении российского форварда успешно справляться с давлением в СМИ. В четверг «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в серии пенальти проиграл «Балтике» — 1:1 (6:7). Дзюба не смог реализовать свой удар с 11-метровой отметки.

«Как Дзюба справляется с волной негатива, которая после этого пенальти, очевидно, снова поднялась? К счастью или к сожалению, но Артёму тут не привыкать, он по ходу своей карьеры часто попадал в такие непростые в моральном плане ситуации. Порой даже в более сложные. Тем не менее он раз за разом с честью из них выходил. Да, есть какая‑то серия без голов и в целом неудачная серия у команды. Но это человек с железной силой воли и характером, поэтому не сомневаюсь, что он сможет переломить и эту историю, а там и удача, надеюсь, вернётся. Будет ещё сильнее», – приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 18 матчах в чемпионате России, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.