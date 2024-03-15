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Стало известно, когда Александр Головин прибудет в расположение сборной России

Стало известно, когда Александр Головин прибудет в расположение сборной России
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы футболиста «Монако» Александра Головина, рассказал, что его клиент, который был вызван в сборную России на мартовские матчи, прибудет в расположение национальной команды в понедельник вечером.

«У Саши игра дома с «Лорьяном». На следующий день после матча он улетает в Россию в расположение сборной. В понедельник поздно вечером он уже будет со сборной», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

В воскресенье, 17 марта, «Монако» дома сыграет с «Лорьяном» в рамках французской Лиги 1.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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