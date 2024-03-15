Мор: Умяров может настроиться только на «Зенит», все остальные команды его не возбуждают

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об итогах жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Первая игра пройдёт в Москве.

«Единственная команда, на которую Умяров может настроиться, это «Зенит». Все остальные его не возбуждают (смеётся). Я хотел для «Спартака» только одного — чтобы не попалась «Балтика». Есть для «Спартака» две очень неудобные команды — ЦСКА и «Зенит», которые сложно обыграть. Я хотел, чтобы в этой стадии они попали на одну из этих команд, так как в случае поражения москвичи вылетают в нижнюю сетку и там есть удобные топ‑команды — «Динамо» и «Локомотив», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.). Матч прошёл 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.