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Фанат «Ливерпуля», бросивший бутылку в автобус «МЮ», отстранён от футбола на три года

Фанат «Ливерпуля», бросивший бутылку в автобус «МЮ», отстранён от футбола на три года
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Болельщик «Ливерпуля» Льюис Клири, бросивший стеклянную бутылку в автобус «Манчестер Юнайтед», направлявшийся на «Энфилд», где в середине декабря минувшего года состоялся очный матч команд 17-го тура чемпионата Англии (0:0), отстранён от футбола на три года, а также должен будет провести 150 часов на общественных работах. Об этом информирует Daily Mail.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'

Подчёркивается, что поклонник мерсисайдцев также будет вынужден выплатить штраф в размере £ 150 и покрыть нанесённый им ущерб.

Напомним, в ходе данного инцидента ни один человек не пострадал.

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» заработал 64 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и расположился на шестой строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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