Зуев: была волна негативных комментариев, когда я впервые приехал в сборную Казахстана

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Зуев высказался о своих ощущениях от некоторых негативных комментариев болельщиков после того, как он принял решение выступать за сборную Казахстана.

«Когда я приехал на первый сбор, была большая волна негативных комментариев. Это было невозможно не увидеть. Для меня это новые ощущения, от которых нелегко абстрагироваться. В тот момент задумался, как живут звёзды мирового масштаба. Понял, что нужно уметь это проживать и спокойно относиться. Когда я провёл дебют, получилось отыграть хороший матч. После игры был сплошной позитив. До дебюта мнение людей было 50 на 50. Я сыграл нормально, сразу пошло больше позитива», – приводит слова Зуева Meta-ratings.kz.

Напомним, летом 2023 года Зуев стал игроком сербского футбольного клуба «ИМТ Белград», перейдя в команду свободным агентом. 16 января стало известно, что Александр Зуев стал игроком тульского «Арсенала». Зуев выступал в чемпионате России за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», «Ростов», казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». В 2023 году Александр дебютировал в сборной Казахстана. При этом на молодёжном уровне он играл за национальную команду России.