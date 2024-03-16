«Марцел — отличный тренер». Игрок «Динамо» Бителло рассказал о работе с Личкой

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло поделился мнением о главном тренере москвичей Марцеле Личке.

«Марцел — отличный тренер, который всегда помогает игрокам, говорит, что нам нужно, и всегда нам объясняет и подсказывает. Что касается меня, то у нас с Марцелом бывают беседы один на один. Он просит, чтобы я не стеснялся брать игру на себя, использовал свободные зоны и действовал более смело. Но при этом он также ставит задачу отрабатывать в обороне», — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 18 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.