«Болонья» вырвала победу у «Эмполи» в 29-м туре Серии А

16 марта 2024 года завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Игра началась 15 марта в 22:45 по московскому времени. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

В составе гостей единственный гол забил Джованни Фаббьян, который отличился в компенсированное время.

«Болонья» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка после 29 матчей. «Эмполи» находится на 17-й строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (75 очков).

Напомним, первая игра между «Болоньей» и «Эмполи» в нынешнем сезоне итальянской Серии А состоялась 1 октября 2023 года. Она завершилась победой «Болоньи» со счётом 3:0.