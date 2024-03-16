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«Ливерпуль» интересуется 25-летним египетским нападающим «Айнтрахта» — Sport Bild

«Ливерпуль» интересуется 25-летним египетским нападающим «Айнтрахта» — Sport Bild
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«Ливерпуль» проявляет заинтересованность в 25-летнем египетском нападающем «Айнтрахта» Омаре Мармуше. Об этом сообщает Sport Bild.

На текущий момент неизвестна сумма, которую английский клуб готов предложить за Мармуша.

Напомним, Мармуш является соотечественником крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который, по имеющимся слухам, грядущим летом может покинуть мерсисайдцев.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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