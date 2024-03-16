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Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
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Арсену Захаряну потребовался 31 матч, чтобы забить первый гол за «Реал Сосьедад»

Арсену Захаряну потребовался 31 матч, чтобы забить первый гол за «Реал Сосьедад»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил свой первый гол за испанский клуб в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом». До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 69'    

На 67-й минуте на поле вышел российский полузащитник Арсен Захарян. На 68-й минуте случился прострел от лицевой на дальнюю штангу, откуда набежавший Захарян без сопротивления оформил свой первый гол в Примере. На момент написания новости идёт 82-я минута, счёт 2:0 в пользу «Реала Сосьедад».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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