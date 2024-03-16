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«Лион» одержал победу над «Тулузой» в 26-м туре Лиги 1

«Лион» одержал победу над «Тулузой» в 26-м туре Лиги 1
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Сегодня, 16 марта, проходил матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Тулуза» и «Лион». Игра шла на стадионе «Мунисипал» в Тулузе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. Главным арбитром матча являлся Жереми Стина. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
2 : 3
Лион
Лион
0:1 Ляказетт – 33'     1:1 Даллинга – 53'     2:1 Сьерро – 59'     2:2 Шерки – 77'     2:3 О'Брайен – 81'    

В составе «Лиона» голы забили Александр Ляказетт (33-я минута), Райан Шерки (77-я минута) и Джейк О'Брайен (81-я минута). У «Тулузы» отличились Тейс Даллинга (54-я минута, с пенальти) и Венсан Сьерро (59-я минута).

На данный момент после 26 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Тулуза» располагается в середине турнирной таблицы, на 11-м месте с 29 очками. «Лион» находится на 10-й строчке, заработав 34 очка.

Турнирная таблица
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