Бителло — о долгих сборах с «Динамо»: в Бразилии я с таким не сталкивался

Бразильский атакующий полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился информацией о том, как прошли зимние тренировочные сборы бело-голубых.

«В Бразилии я с такими [долгими сборами] не сталкивался. Подобных длинных пауз у меня ещё не было. Но мы очень хорошо поработали вместе, проделали отличную работу на сборах в разных компонентах: в тактике и в физике. Для команды это было важно, поэтому не было ощущения, что зимние сборы тянутся бесконечно долго. Для нас время пролетело незаметно благодаря тому, что все футболисты слаженно работали», — рассказал Бителло в эфире телеканала «Матч Премьер».

Московское «Динамо» в двух мартовских турах РПЛ после возобновления чемпионата одержало две победы, переиграв на своём поле столичный «Локомотив» (2:1) и грозненский «Ахмат» (2:0). Команда главного тренера Марцела Лички находится в турнирной таблице на третьем месте, набрав 38 очков в 20 матчах. В Кубке России «Динамо» уступило «Зениту» в ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Путь РПЛ) со счётом 0:2 (первый матч — 1:0) и продолжит борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф (Путь регионов).