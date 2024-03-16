Анчелотти оценил решение Браима Диаса выступать за сборную Марокко

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение полузащитника Браима Диаса выступать в составе национальной команды Марокко.

«Браим важен для «Реала». Думаю, он сделал правильный выбор, приняв решение выступать за сборную Марокко. У этой команды всё складывается очень удачно», – приводит слова Анчелотти Madrid Zone в соцсетях.

Напомним, Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители имеют марокканские корни. За сборную Испании атакующий игрок сыграл всего один товарищеский матч — 8 июня 2021 года. Тогда «Фурия Роха» разгромила сборную Литвы со счётом 4:0, а полузащитник отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Диас провёл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.