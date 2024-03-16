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Президент Бразилии поддержал Винисиуса на фоне скандала о дискриминации игрока

Президент Бразилии поддержал Винисиуса на фоне скандала о дискриминации игрока
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Президент Бразилии Лула да Силва поддержал нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на фоне скандала о дискриминации футболиста.

«Невероятно, что в XXI веке подобное поведение всё ещё существует. Выражаем всю нашу солидарность с Вини Джуниором. За свой талант и навыки он заслуживает всяческого уважения и восхищения, а не эти проявления расистского варварства», – написал Лула да Силва в одной из социальных сетей.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В текущем сезоне Винисиус провёл за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса:

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