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Пресс-служба РПЛ отреагировала на дебютный гол Арсена Захаряна в составе «Реала Сосьедад»

Пресс-служба РПЛ отреагировала на дебютный гол Арсена Захаряна в составе «Реала Сосьедад»
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Пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ) отреагировала на дебютный гол полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реала Сосьедад».

«Есть первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад». Вернулся после травмы и забил в чемпионате «Кадису». Ну теперь пойдёт дело», — говорится в сообщении в телеграм-канале РПЛ.

Напомним, матч 28-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Кадис» завершился победой клуба из Сан-Себастьяна со счётом 2:0. Второй гол басков записал на свой счёт 20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян, для которого этот забитый мяч стал дебютным в составе испанской команды.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Всего на счету Захаряна 31 матч во всех турнирах за «Реал Сосьедад», в которых он отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    
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