Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ньюкасла» — о четвертьфинале Кубка Англии: мы обыграли «Ман Сити» в этом сезоне

Защитник «Ньюкасла» — о четвертьфинале Кубка Англии: мы обыграли «Ман Сити» в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ньюкасла» Валентино Ливраменто поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити».

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы обыграли их один раз в этом сезоне. Нам не очень везло с розыгрышами кубков. Мы знаем, что значит эта игра. Выиграем — и отправимся на „Уэмбли“. Я приехал сюда, чтобы выиграть трофей, и это то, что я намерен сделать. Почему бы не Кубок Англии?» — приводит слова Ливраменто The Telegraph.

В субботу 16 марта на манчестерском стадионе «Этихад» состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». В текущем сезоне эти клубы уже провели три очных встречи — «горожане» одержали две победы в рамках АПЛ (1:0 дома и 3:2 на выезде), «сороки» праздновали успех в матче 1/16 финала Кубка лиги 27 сентября 2023 года (1:0).

Материалы по теме
Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне пропустит матч Кубка Англии с «Ньюкаслом» из-за травмы
Календарь Кубка Англии
Турнирная сетка Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android