Защитник «Ньюкасла» — о четвертьфинале Кубка Англии: мы обыграли «Ман Сити» в этом сезоне

Защитник «Ньюкасла» Валентино Ливраменто поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Мы обыграли их один раз в этом сезоне. Нам не очень везло с розыгрышами кубков. Мы знаем, что значит эта игра. Выиграем — и отправимся на „Уэмбли“. Я приехал сюда, чтобы выиграть трофей, и это то, что я намерен сделать. Почему бы не Кубок Англии?» — приводит слова Ливраменто The Telegraph.

В субботу 16 марта на манчестерском стадионе «Этихад» состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». В текущем сезоне эти клубы уже провели три очных встречи — «горожане» одержали две победы в рамках АПЛ (1:0 дома и 3:2 на выезде), «сороки» праздновали успех в матче 1/16 финала Кубка лиги 27 сентября 2023 года (1:0).