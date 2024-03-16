Гвардиола оценил влияние Беллингема на игру «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления полузащитника Джуда Беллингема в составе мадридского «Реала».

«Влияние Беллингема просто огромно. Нынешний «Реал» – совершенно другая команда, если сравнивать с прошлым сезоном. Его вклад очевиден», – приводит слова Гвардиолы BeanymanSports в соцсетях.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: