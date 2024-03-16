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«Сезон бедного Кейна скоро станет намного хуже». Морган — о паре «Арсенал» — «Бавария»

«Сезон бедного Кейна скоро станет намного хуже». Морган — о паре «Арсенал» — «Бавария»
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Журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал предстоящее противостояние между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Арсенал» против «Баварии». Сезон бедного Гарри скоро станет намного хуже», — написал Морган в одной из социальных сетей.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 95 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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