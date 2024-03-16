Насри не включил Гризманна в пятёрку лучших игроков сборной Франции за всю историю

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри не включил нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в пятёрку сильнейших игроков национальной команды за всю историю.

«В топ-10 – да, но не в топ-5. Есть Зидан, Платини, Анри и другие, кого можно поставить выше Гризманна. Например, Раймон Копа – я не видел его игру, но его достижения говорят сами за себя. Также Бензема, у которого тоже есть «Золотой мяч», – приводит слова Насри Footmercato.

Напомним, Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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