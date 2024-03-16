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Топовый клуб из Саудовской Аравии может приобрести Лукаку

Топовый клуб из Саудовской Аравии может приобрести Лукаку
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Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, неназванный топовый клуб из Саудовской Аравии заинтересован в кандидатуре бельгийского нападающего. Напомним, аренда 30-летнего бельгийца рассчитана до конца сезона, однако ранее сообщалось, что лондонский клуб не рассчитывает на игрока, а сам форвард не планирует возвращаться в АПЛ.

В текущем сезоне 30-летний форвард забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 36 матчах. Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн. Напомним, ранее Лукаку также выступал за миланский «Интер».

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