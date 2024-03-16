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Стала известна реакция Гарри Кейна на грядущий уход из «Баварии» Томаса Тухеля

Окружение форварда «Баварии» Гарри Кейна отмечает, что англичанин разочарован уходом главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля летом, сообщает TZ со ссылкой на Kicker.

Напомним, что Тухель покинет клуб по завершению текущего сезона. По данным источника, несмотря на разочарование, Кейн остаётся профессионалом и понимает, как работает футбольный бизнес и что такие моменты являются его частью.

Именно Тухелю удалось переманить Кейна в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма». Немецкий специалист в свою очередь работает в мюнхенском клубе с марта 2023 года.

Ранее английский нападающий отметился хет-триками в матче 7-го тура Бундеслиги с «Бохумом» (7:0), в матче 9-го тура с «Дармштадтом» (8:0), в матче 10-го тура с дортмундской «Боруссией» (4:0).

Всего Гарри Кейн в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 30 мячей за 25 матчей и является лучшим бомбардиром турнира.