Федерация футбола Бразилии поддержала Винисиуса Жуниора на фоне скандала с расизмом

Президент бразильский федерации футбола Эднальдо Родригес поддержал вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на фоне скандала с дискриминацией футболиста на расовой почве.

«Выражаю всю свою поддержку Винисиусу. Знаю, что предрассудки влияют на душевное состояние. Поэтому продолжу бороться за то, чтобы расисты были наказаны и удалены со стадионов.

Федерация футбола Бразилии была первой национальной ассоциацией, которая ввела спортивные наказания за расизм и продолжает неустанно бороться с предрассудками.

Борьба с расизмом в футболе также является одной из моих главных задач в Совете ФИФА. ФИФА в мае обнародует глобальный манифест против расизма. Объявление будет сделано на Конгрессе ФИФА при участии 211 ассоциаций.

Винисиус, продолжай забивать голы, обыгрывать соперников и бороться с расистами. Бразильский футбол на твоей стороне в борьбе с предрассудками», — приводит слова Родригеса пресс-служба федерации.

Ранее «Реал» подал жалобу в Генеральную прокуратуру о преступлениях на почве ненависти и дискриминации в связи с расистскими и ненавистническими оскорблениями в адрес Винисиуса. Перед началом матчей Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» и «Атлетико» (Мадрид) – «Милан» болельщики кричали оскорбительные выражения про бразильца.

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