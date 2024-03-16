«Реал» не отпустит французских игроков на Олимпиаду. Под запрет может попасть Мбаппе

Мадридский «Реал» обратился в Федерации футбола Франции с уведомлением о том, что не готов отпускать своих французских футболистов на грядущую летнюю Олимпиаду, сообщает le10sport.com.

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Источник также сообщает, что под запрет на участие в Олимпиаде, таким образом, может попасть вингер «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который, по сообщениям различных СМИ, должен пополнить состав мадридского клуба летом. Данное событие примечательно тем, что, по информации многих журналистов, одним из условий при переходе Мбаппе в «Реал» было именно участие француза в Олимпийских играх, на которых он хочет представлять свою страну.

Напомним, на данный момент «Королевский клуб» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов испанский гранд встретится с «Манчестер Сити».