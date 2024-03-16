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Поль Погба опубликовал трогательный пост на фоне жизненных трудностей

Поль Погба опубликовал трогательный пост на фоне жизненных трудностей
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Французский футболист «Ювентуса» Поль Погба опубликовал трогательный воодушевляющий пост на фоне своих трудностей.

«Никогда так многому не учился и не взрослел так сильно, как за этот год. Испытания, которые посылает Аллах, неизбежны, и легко видеть только плохое, но, что бы ни происходило, нужно искать и счастливые моменты. Хвала Аллаху за все хорошие, плохие и трудные времена», — написал француз в одной из социальных сетей.

Напомним, Погба был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. В октябре 2023-го француз провалил сразу два теста. В пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.

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