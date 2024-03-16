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«Реал» запланировал товарищеские игры, чтобы проверить состояние Куртуа и Милитао — Романо

«Реал» запланировал товарищеские игры, чтобы проверить состояние Куртуа и Милитао — Романо
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«Реал» Мадрид запланировал внутренние товарищеские матчи во время международного перерыва, чтобы проверить состояние вратаря Тибо Куртуа и центрального защитника Эдера Милитао. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и медицинский персонал команды хотят, чтобы игроки вернулись в строй в апреле. Но они не хотят подвергать здоровье футболистов риску.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Куртуа порвал переднюю крестообразную связку левого колена на тренировке 10 августа 2023 года, а Милитао лечится после такой же травмы с 12 августа. Бразильский защитник получил повреждение в игре 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

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