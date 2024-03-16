Журналист A Bola — о Жорже в «Спартаке»: трансфер в Россию до конца сезона возможен

Журналист португальского издания A Bola Педру Соареш высказался о возможном назначении Артура Жорже из «Браги» на пост главного тренера московского «Спартака».

«Мне сложно представить, что об этом думает сам Жорже, но он профессиональный тренер. Мне сложно представить, что если Артур получит хорошее предложение, то откажется из-за политической ситуации. Хотя были прецеденты, когда футболисты ехали играть в Россию и подвергались за это критике. Его контракт с «Брагой» рассчитан до лета 2025 года, но я думаю, что он покинет клуб по окончании сезона. Так что со «Спартаком» возникает интересная ситуация. В Португалии уже известно имя сменщика Жорже, который может прийти в «Брагу» летом или сейчас, если «Спартак» сделает ход и Артур согласится. Трансфер в Россию до конца сезона возможен, так как «Брага» не совсем удовлетворена результатами, амбиции президента клуба Антониу Сальвадора — биться за чемпионство с «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». А Жорже в этом году не участвует в гонке. И если «Спартак» будет готов выплатить компенсацию, Сальвадор точно захочет переговорить. Если босс «Браги» не рассчитывает на тренера в следующем сезоне, то наверняка захочет заработать на нём в этом сезоне», – приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Ему на замену рассматривают сразу несколько кандидатур. Помимо упомянутого Жорже, это Валерий Карпин из «Ростова», покинувший «Краснодар» Владимир Ивич и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.