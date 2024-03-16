Агент: клубы уточняли информацию по Жорже, но я не хотел бы говорить о «Спартаке»

Футбольный агент Угу Кажуда, представляющий интересы главного тренера «Браги» Артура Жорже, рассказал, что в последнее время клубы уточняли информацию по его клиенту.

«У Артура Жорже контракт с «Брагой» ещё на год, поэтому не очень правильно рассуждать об этом слишком много. Сейчас не тот момент. Если бы он был свободным агентом, мне было бы намного проще говорить. Но в этот момент нужно уважать соглашение с «Брагой». Сейчас не могу говорить ничего конкретного

В последние недели разные клубы, скажем так, уточняли информацию по мистеру Жорже. Были некоторые конкретные ситуации, но я не хотел бы говорить о «Спартаке» или каком-то другом клубе», – приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Ему на замену рассматривают сразу несколько кандидатур. Помимо упомянутого Жорже, это Валерий Карпин из «Ростова», покинувший «Краснодар» Владимир Ивич и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.