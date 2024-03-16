Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представители Богосаваца: истекающий контракт с «Ахматом»? Есть время подумать

Представители Богосаваца: истекающий контракт с «Ахматом»? Есть время подумать
Аудио-версия:
Комментарии

Агентство Family Football, которое ведёт дела защитника грозненского «Ахмата» Мирослава Богосаваца, прокомментировало будущее клиента в российском клубе.

«Контракт Богосаваца с «Ахматом» заканчивается в конце нынешнего сезона, будет ли он продлён, хочет ли футболист остаться в России? Если предложение придёт хорошее, если стороны договорятся – там разные вещи могут быть. Пока он чувствует себя хорошо в «Ахмате». До лета есть время подумать, что и как», – приводит слова представителей Богосаваца Metaratings.

Напомним, Мирослав Богосавац выступает за «Ахмат» с 2020 года. В этом сезоне он провёл 21 матч, отметившись одной голевой передачей. Действующее трудовое соглашение защитника с клубом из Грозного рассчитано до лета текущего года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего серба в € 2,5 млн.

Материалы по теме
Богосавац — о налоге на легионеров в РПЛ: нет проблем, получу российский паспорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android