Представители Богосаваца: истекающий контракт с «Ахматом»? Есть время подумать

Агентство Family Football, которое ведёт дела защитника грозненского «Ахмата» Мирослава Богосаваца, прокомментировало будущее клиента в российском клубе.

«Контракт Богосаваца с «Ахматом» заканчивается в конце нынешнего сезона, будет ли он продлён, хочет ли футболист остаться в России? Если предложение придёт хорошее, если стороны договорятся – там разные вещи могут быть. Пока он чувствует себя хорошо в «Ахмате». До лета есть время подумать, что и как», – приводит слова представителей Богосаваца Metaratings.

Напомним, Мирослав Богосавац выступает за «Ахмат» с 2020 года. В этом сезоне он провёл 21 матч, отметившись одной голевой передачей. Действующее трудовое соглашение защитника с клубом из Грозного рассчитано до лета текущего года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего серба в € 2,5 млн.