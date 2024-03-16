Булыкин: первый гол за «Реал Сосьедад» должен воодушевить Захаряна, но всё зависит от него

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал дебютный гол полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». 15 марта в матче Примеры Захарян помог своей команде обыграть «Кадис» со счётом 2:0.

«Думаю, у Захаряна очень позитивные чувства после первого гола за «Реал Сосьедад». Наконец-то он забил! Голы придают уверенности, положительно влияют на футболиста. Самое главное — играть в основном составе и получать удовольствие от каждой игры, зарабатывать результативные баллы. Тогда всё будет хорошо. Если Арсен будет забивать, у него будет хорошее психологическое состояние и он с ещё большими силами сможет играть дальше.

Всё зависит от самого Захаряна. Важно, чтобы он не снизил к себе требований. Гол — приятный бонус, который должен воодушевить Арсена», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.