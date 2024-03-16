37-летний Кейлор Навас покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона — AS

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас не станет продлевать трудовое соглашение с французским грандом, рассчитанное до лета 2024 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в период открытия зимнего трансферного окна 39-летний вратарь имел предложения от других клубов, однако принял решение дождаться окончания контракта с «ПСЖ».

Навас перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в 51 из которых он отыграл «на ноль».

Навас потерял место в основном составе парижского клуба после прихода в него голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года. В нынешнем сезоне коста-риканский футболист сыграл в четырёх встречах во всех соревнованиях, в которых пропустил четыре гола.