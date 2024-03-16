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Антон Зиньковский: хочется проверить себя на фоне сборных Сербии и Парагвая

Антон Зиньковский: хочется проверить себя на фоне сборных Сербии и Парагвая
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал возвращение в сборную.

«В сборную России еду с хорошим настроением, особенно после победы. Рад вернуться в сборную, так как на прошлый сбор не ездил. Конечно, хочется проверить себя на фоне таких хороших команд. Тем более как Сербия, с их-то составом. Это будет хорошая проверка для всей сборной. Надеюсь, что я выйду и сыграю», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В этом сезоне Антон Зиньковский провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу.

21 марта сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сербии. Встреча начнётся в 20:00 мск. 25 марта россияне сыграют с Парагваем в то же время.

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