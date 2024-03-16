Мартин Якубко: не уверен, что Гвардиола сделал бы «Спартак» чемпионом

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко ответил на вопрос о том, какой тренер смог бы сделать «Спартак» чемпионом России.

«Я бы не рисковал называть человека, который точно привёл бы «Спартак» к чемпионству. Мы знаем, какая обстановка в «Спартаке», какие там требования от тренера. Даже если у вас всё получается хорошо, но игра не та, появляется очень много людей, которые критикуют. Мы возвращаемся к тому, что это, как говорят в России, «народная команда», все ждут, что «Спартак» будет лучшим клубом в стране, который должен показывать и доказывать.

Есть ли уверенность, что если бы Гвардиола пришёл в «Спартак», то он бы сделал команду чемпионом? Нет», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 31 очко и на текущий момент занимают шестое место, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом». Матч состоится на стадионе «Лукойл Арена» 30 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Якубко выступал за «Амкар» с 2012 по 2015 год. За этот период словацкий футболист принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами.