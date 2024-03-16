Клуб из Саудовской Аравии предложил € 80 млн за игрока «Барселоны» Рафинью — Sport.es

Неназванный клуб из чемпионата Саудовской Аравии направил «Барселоне» предложение в размере € 80 млн за 27-летнего крайнего нападающего сине-гранатовых Рафинью. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство и тренерский штаб каталонского клуба не хотят расставаться с Рафиньей, однако понимают, что саудовский клуб сделал предложение, превышающее оценочную стоимость бразильского футболиста.

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Напомним, в нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.