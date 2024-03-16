«Ушёл человек, каких сегодня очень мало». Борис Игнатьев вспомнил Александра Ширвиндта

Бывший тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев поделился мнением о знаменитом актёре театра и кино, режиссёре, педагоге, писателе, телеведущем и болельщике чёрно-белых Александре Ширвиндте, который вчера, 15 марта, ушёл из жизни в возрасте 89 лет.

«Ширвиндт — величина нашего театрального цеха. Своеобразный, остроумный. Это человек с большой буквы в кругу людей, приходивших посмотреть футбол и отдать своё сердце «Торпедо». Он был таким же болельщиком, много интересовался: какой будет состав, как будем играть. Он понимал, что футбольное тренерство — творческая работа, в которой возможны ошибки. Мне запомнились моменты, когда он через Сашу Тукманова приглашал на свои спектакли. Мне было втройне приятно, что мы идём на тот спектакль, который сделал Александр Ширвиндт — большой человек и болельщик «Торпедо».

Уход Александра Ширвиндта — большая потеря. Ушёл такой человек, каких сегодня очень мало. Через какое-то время мы будем накладывать одних людей на таких, как Александр. Хотел бы передать соболезнования всем, кто его знал, в первую очередь родственникам. Желаю пережить этот момент с уходом великого актёра и большого человека», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.