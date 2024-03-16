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Арсен Захарян высказался о вызове в сборную России на матчи с Сербией и Парагваем

Арсен Захарян высказался о вызове в сборную России на матчи с Сербией и Парагваем
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился мыслями о вызове в сборную России на мартовские матчи.

«Да, я не попал на несколько сборов национальной команды, и сейчас меня пригласил Валерий Георгиевич Карпин. Я очень рад и еду с хорошим настроением туда», – приводит слова Захаряна пресс-служба команды.

Отметим, что Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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